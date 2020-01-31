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عمرو دياب يحيى حفل فى جدة الشهر المقبل

عمرو دياب يحيى حفل فى جدة الشهر المقبل
متابعه_أميرة خالد(صدى):

يواصل المغنى المصرى، عمرو دياب، استعداداته لإحياء حفل في أرض سماء الغربية مقابل الردسي مول بجدة بمناسبة عيد الحب.

وتم تحديد 7 فبراير المقبل موعدًا للحفل، كما أعلن المغنى المصرى، عبر حسابه الرسمى موقع تويتر، أن التذاكر متاحة الآن، حيث تراوحت أسعارها ما بين 950 إلى 1400 ريال بالنسبة لفئة الـ Vip ، في حين بلغت أسعار التذاكر الأخرى 395 ريالا.

من جهته، أبدى عمرو سعادته بالحفل الذى سيحيه على أرض المملكة، لافتا إلى أنه يواصل حاليا استعدادته للحفل.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 849 ] نشر منذ 1 ساعة

ان شالله يجي لك ورم في لسانك وتتعالج في امريكا

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