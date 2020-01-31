شاهد.. Geely تطرح سيارات كروس بمواصفات مميزة

أميرة خالد(صدى):

طرحت Geely الصينية سيارات كروس بمواصفات مميزة، ابتداءً من تصميم هيكلها، مرورًا الإضافات التى قدمت لها والأنظمة التى وضعت بها.

ومنحت السيارة الجديدة، والمعروفة بأسم Atlas Pro ، هيكل أنيق وعجلات مميزة بمقاس 20 إنشا، كما خصصت الشركة نظام يتحكم بحركة كل عجلة على حدة أثناء السير على الطرق الوعرة، وكذلك زودت السيارة بنظام آخر يعدل مسارها أتوماتيكيا في حالات الطوارئ.

ولم تنسى الشركة راحة ركابها، حيث قدمت لهم سقف بانورامي من الزجاج يجعل الركاب يشعرون براحة أثناء رحلتهم، أما في حالات طلب الطوارئ، فيمكن لمستخدمى السيارة أن يطلبوا النجدة بسهولة من خلال النظام الذى وضع داخل السيارة لإجراء المكالمات الخاصة بطلب النجدة.