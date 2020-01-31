مواطنة ستينية تعود لزوجها الثمانيني السابق بعد انفصال 22 عام
ضربت مواطنة ستينية مثلاً يُحتذى به في الوفاء والشهامة بعدما قبلت بصدر رحب العودة لعش الزوجية مع مسن ثمانيني بعد انفصالهما 22 عام .
ورغم مرور تلك السنوات البعيدة إلا أنها لم تؤثر على جذور المحبة التي رسختها 30 عام من الزواج قبل الإنفصال بخميس مشيط ، بعدما علمت بإصابة زوجها السابق بجلطة بالمخ وشلل نصفي جعله قعيداً ويحتاج إلى الرعاية والمؤانسة .
وروى ابنهما المخرج المعروف محمد أبو حريد تفاصيل الواقعة المدهشة ، مشيراً إلى أن والديه كانا يعيشا حياةً مثالية حتى دب خلاف أسري بينهما وانفصلا على أثره .
وأضاف أنه كان يعلم أنه سيأتي يوم ويعود الشمل حتى فاتحه والده بالعودة إلى والدته فكان خير وسيط بينهما ووافقت والدته على الفور ولم تطلب سوى ريال واحد مهر ، مشيراً إلى أن والده خطبها بعد وفاة زوجها الثاني الذي أنجبت منه شاب عمره 21 عام .
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