مواطنة ستينية تعود لزوجها الثمانيني السابق بعد انفصال 22 عام

علي القحطاني(صدى):

ضربت مواطنة ستينية مثلاً يُحتذى به في الوفاء والشهامة بعدما قبلت بصدر رحب العودة لعش الزوجية مع مسن ثمانيني بعد انفصالهما 22 عام .

ورغم مرور تلك السنوات البعيدة إلا أنها لم تؤثر على جذور المحبة التي رسختها 30 عام من الزواج قبل الإنفصال بخميس مشيط ، بعدما علمت بإصابة زوجها السابق بجلطة بالمخ وشلل نصفي جعله قعيداً ويحتاج إلى الرعاية والمؤانسة .

وروى ابنهما المخرج المعروف محمد أبو حريد تفاصيل الواقعة المدهشة ، مشيراً إلى أن والديه كانا يعيشا حياةً مثالية حتى دب خلاف أسري بينهما وانفصلا على أثره .

وأضاف أنه كان يعلم أنه سيأتي يوم ويعود الشمل حتى فاتحه والده بالعودة إلى والدته فكان خير وسيط بينهما ووافقت والدته على الفور ولم تطلب سوى ريال واحد مهر ، مشيراً إلى أن والده خطبها بعد وفاة زوجها الثاني الذي أنجبت منه شاب عمره 21 عام .