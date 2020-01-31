الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل تكشف تفاصيل تسريب فيديو لها خادش للحياء

خالد الظفيري(صدى):

كشفت الفاشينيستا الكويتية، نهى نبيل، الملابسات المتعلقة بتسريب مقاطع فيديو لها وهى تسب ابنها بألفاظ خادشة للحياء، مرتدية ملابسها المنزلية.

وقالت، في فيديو نشرته على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعى، أن بيتها وأولادها وخصوصيتها خط أحمر لا يجوز لأحد التدخل به، مشيرة إلى أن رجل الأمن الذى كان يساعدها في المنزل هو من قام بتسريبها.

واستنكرت قيام البعض بتداول الفيديوهات والتعليق عليها بعبارات تنتهك خصوصيتها وحرمة بيتها، مؤكدة أن ما حدث معها يعد جريمة كبرى.

وأضافت أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد كل حساب نشر مقاطع مسئية لها وفيها انتهاك لحرمة بيتها.