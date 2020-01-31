جامعة جازان: قضينا على الفكر الإخواني بمناهج ومكتبات الجامعة
كشف المتحدث باسم جامعة جازان موسى محرق عن إتلاف ونسف كل ما له علاقة بالفكر الإخواني أو الأفكار التي تمس ثوابت الوطن داخل الجامعة .
وقال “محرق ” في تصريح له أن الجامعة قامت بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة جميع المناهج الدراسية وتنقيحها من أفكار الإخوان الذين استغلوا الدراسة لبث أفكارهم المسمومة في عقول الشباب ، كما تم استبعاد الكتب التي تتبنى أفكار الإخوان بالمكتبات .
وأشار إلى إنشاء الجامعة وحدة للتوعية الفكرية ترتبط بشكل مباشر مع مدير الجامعة ومسؤوليها للوقوف على المدخلات الفكرية للطلاب .
اترك تعليقاً