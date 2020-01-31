جامعة جازان: قضينا على الفكر الإخواني بمناهج ومكتبات الجامعة

علي القحطاني(صدى):

كشف المتحدث باسم جامعة جازان موسى محرق عن إتلاف ونسف كل ما له علاقة بالفكر الإخواني أو الأفكار التي تمس ثوابت الوطن داخل الجامعة .

وقال “محرق ” في تصريح له أن الجامعة قامت بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة جميع المناهج الدراسية وتنقيحها من أفكار الإخوان الذين استغلوا الدراسة لبث أفكارهم المسمومة في عقول الشباب ، كما تم استبعاد الكتب التي تتبنى أفكار الإخوان بالمكتبات .

وأشار إلى إنشاء الجامعة وحدة للتوعية الفكرية ترتبط بشكل مباشر مع مدير الجامعة ومسؤوليها للوقوف على المدخلات الفكرية للطلاب .