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منع 100 مراقب بأسواق جدة من فرض العقوبات على المنشآت التجارية

منع 100 مراقب بأسواق جدة من فرض العقوبات على المنشآت التجارية
نايف السالم(صدى):

في خطوة جديدة بنظام الرقابة على الأسواق ، قررت أمانة جدة منع 100 مراقب ومفتش من فرض العقوبات المباشرة على المنشآت التجارية المخالفة .

وسيتم تطبيق منظومة جديدة للرقابة من خلال برنامج ” إجادة ” الذي سيتم إطلاقه مطلع الأسبوع القادم في بلدتي ذهبا وجدة الجديدة .

ويسمح البرنامج الجديد للمفتشين والمراقبين بتدوين الملاحظة فقط دون فرض العقوبة من خلال آلية تمنع التلاعب مع تصنيف المخالفات لثلاث فئات ، ويجوز لصاحب المنشأة الإعتراض على المخالفة خلال 5 أيام وتقوم لجنة محايدة بالتقييم .

ومن المقرر تدريب المفتشين على البرنامج الجديد الذي يهدف إلى رفع مستوى الشفافية والعمل للأنظمة واللوائح البلدية بما ينعكس على مناخ الإستثمار .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7545 ] نشر منذ 1 دقيقة

سبحان الله نسأل الله السلامة

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