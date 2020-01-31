موجة برد سادسة تضرب 6 مناطق بالمملكة بدءً من السبت

الرياض(صدى):

قال الخبير المناخي عبدالعزيز الحصيني، إنه من المتوقع أن تضرب موجة برد سادسة المملكة بداية من مساء غد السبت أصلها قطبي، ناصحاً الأسر بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

ولفت ” الحصيني ” في تصريحات تلفزيونية إلى أن المناطق التي ستتعرض للموجة الباردة هي: تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم ثم الرياض مع بداية يوم الأحد المقبل، مبيناً أن مدتها قرابة يومين وهي أقل من الموجة السابقة.

وتوقع هطول أمطار على العاصمة الرياض بنسبة 10%، وأن تصل درجة الحرارة إلى 7 درجات مئوية.

كما يتوقع انكسار الموجة الحالية وعودتها مرة أخرى، موضحا أن المملكة قضت نصف البرد وباقي قرابة النصف أو الثلث.