تصريح صادم من وزير أمريكي: «كورونا مفيد لاقتصادنا»

واشنطن(صدى):

خرج وزير التجارة الأمريكي؛ ويلبر روس؛ بتصريح صادم حول الفوائد التي تعود على بلاده من انتشار فيروس خطير مثل كورونا الجديد.

ويرى الوزير الأمريكي أن تفشي فيروس كورونا في الصين يساهم في تعزيز الاقتصاد الأمريكي،لافتًا إلى أنه سيؤدي إلى نمو الوظائف للشركات في الولايات المتحدة والمكسيك.

وقلل الوزير الأمريكي من خطورة كورونا وأزمة انتشاره، حيث شبه الأزمة الحالية بأزمات صحية عالمية أخرى مثل ” فيروس الخنازير الإفريقي “ ووباء السارس في عام 2003.

وأضاف: ” لا أريد التحدث عن انتصار على مرض مؤسف جدًا وخبيث جدًا قبل مناقشة الفوائد الاقتصادية المحتملة للفيروس “.

وأجلت واشنطن نحو 200 أمريكي من منطقة ووهان في الصين التي تعتبر مركز الفيروس، وأكدت أمريكا تسجيل خمس حالات إصابة بالفيروس حتى الآن على أراضيها.