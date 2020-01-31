تصريح صادم من وزير أمريكي: «كورونا مفيد لاقتصادنا»
خرج وزير التجارة الأمريكي؛ ويلبر روس؛ بتصريح صادم حول الفوائد التي تعود على بلاده من انتشار فيروس خطير مثل كورونا الجديد.
ويرى الوزير الأمريكي أن تفشي فيروس كورونا في الصين يساهم في تعزيز الاقتصاد الأمريكي،لافتًا إلى أنه سيؤدي إلى نمو الوظائف للشركات في الولايات المتحدة والمكسيك.
وقلل الوزير الأمريكي من خطورة كورونا وأزمة انتشاره، حيث شبه الأزمة الحالية بأزمات صحية عالمية أخرى مثل ” فيروس الخنازير الإفريقي “ ووباء السارس في عام 2003.
وأضاف: ” لا أريد التحدث عن انتصار على مرض مؤسف جدًا وخبيث جدًا قبل مناقشة الفوائد الاقتصادية المحتملة للفيروس “.
وأجلت واشنطن نحو 200 أمريكي من منطقة ووهان في الصين التي تعتبر مركز الفيروس، وأكدت أمريكا تسجيل خمس حالات إصابة بالفيروس حتى الآن على أراضيها.
abdul[ عدد التعليقات: 2001 ] نشر منذ 58 دقيقة
تلك حقيقة يخشي جمهور اللياقة السياسية نطقها. الم يقل المتنبي عن نساء الروم بنات علية القوم اللاتي سبين وتكدسن عند المسلمين بكثرة : بِذَا قَضَتِ الأَيّامُ مابَينَ أَهلِها…..مَصائِبُ قَومٍ عِندَ قَومٍ فَوائِدُ. والسّيّاف في المملكة مرة اشتكي اظن للملك عن قلة المحكوم عليهم بالاعدام. وكثرة الموتي ربح للحانوتي. كما ان كثرة المرضي مصدر رزق وافر للعاملين في حقل الادوية و المشافي.