بالفيديو.. سعد الشثري يٌحذر من التأخر على صلاة الجمعة
أكد الشيخ سعد الشثري، على أهمية الذهاب إلى صلاة الجمعة وعدم التأخر عنها.
وتوجه أحد المتابعين بسؤال إلى الشيخ سعد الشثري عبر برنامج ” يستفتونك ” حيث طلب نصيحة للتغلب على تأخره عن صلاة الجمعة.
وقال سعد الشثري: صلاة الجمعة فرض لازم وواجب على العبد أن يبادر إليها، وقال الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع)
وأشار إلى أنه من الواجب التواجد في المسجد قبل الآذان لتفادي أمر التأخر.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33134 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتصور الشيخ يقصد قبل الاذان الثاني يعني قبل دخول الامام للخطبه
احمد[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 2 ساعتين
طول وقت الخطبه امر غير مستحب
فالانسان بعد خمس دقائق من بداية اي محاضره او خطبه يسرح وهذا معروف لدى علماء النفس
وهناك من يعاني من امراض مثل السكر .
فيجب مراعاة هذا الامر من الاخوة الخطباء
فتقصير الخطبه من السنه .
وخير الكلام ماقل ودل
Antonjukfes[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
مخالف للنشر
ثامر[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 2 ساعتين
الخطبه الطويله ممله ولاتدل على حنكة الخطيب وفقهه
واليوم كل شوي تجيك موعظه على الواتس
ومااكثرها !!!
والموعظه التي تزيد عن ثلاث او اربع دقائق لايتم النظر فيها من الكثير .
لذا نجد اي موعظه بالفيديو او مقطع صوتي لايتجاوز خمس دقاىق لعلم المتكلمين ان الناس لايحبذون اطالة الحديث .
عليه فان فقه الواقع والحال يترتب بأن يتم التخفيف من وقت الخطبه والتركيز على المطلوب ايصاله للمصلين بطريقه ذكيه ومبسطه ..
وهذا يعتمد على فطنة وذكاء الخطيب .
أحمد[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاه الله خير . بالفعل غالبية الناس حاليا يتأخرون عن الجمعه ومايذهبون للصلاة إلا قبل الإقامه بقليل