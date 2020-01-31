بالفيديو.. سعد الشثري يٌحذر من التأخر على صلاة الجمعة

عادل الحربي(صدى):

أكد الشيخ سعد الشثري، على أهمية الذهاب إلى صلاة الجمعة وعدم التأخر عنها.

وتوجه أحد المتابعين بسؤال إلى الشيخ سعد الشثري عبر برنامج ” يستفتونك ” حيث طلب نصيحة للتغلب على تأخره عن صلاة الجمعة.

وقال سعد الشثري: صلاة الجمعة فرض لازم وواجب على العبد أن يبادر إليها، وقال الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع)

وأشار إلى أنه من الواجب التواجد في المسجد قبل الآذان لتفادي أمر التأخر.