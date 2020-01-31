الهلال يٌلاحق النصر لاقتناص الصدارة.. والحزم يهرب من الهبوط

طلال الغامدي(صدى):

يشهد اليوم الجمعة، استكمال مباريات الجولة الـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ويحل الهلال ضيفاً على أبها، بينما يستضيفالحزم نظيره التعاون وفي اللقاء الثالث يحل الاتحاد ضيفا على الرائد.

ويحاول الهلال في مباراة اليوم اقتناص الصدارة من النصر بالحصول على 3 نقاط؛ بينما يحاول أبها استغلال عاملي الأرض والجمهور؛ للاقتراب من الكبار وحصد 3 نقاط.

ويسعى الحزم للهروب من الهبوط أمام التعاون؛ حيث يقبع في الترتيب 13 بـ 15 نقطة فقط، بينما يسعى التعاون لاستكمال نتائجه المرضيه والتقدم مركزًا أخرًا حيث يحتل المركز الخامس.

ويأمل الاتحاد مصالحة الجماهير بعد سلسلة النتائج غير المرضية؛ حيث يحتل المركز الـ12، ويحاول الرائد الحفاظ على تواجده في منتصف الترتيب في المركز السادس.