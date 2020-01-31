«بن مساعد» يلجم قطريًا اتهم المملكة بالتطبيع:«بذاءة وغباء»
لجم الأمير عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الجمعة، قطريًا حاول الإساءة إلى المملكة بشأن القضية الفلسطينية.
ونشر المغرد القطري عددًا من الصور للأمير تركي الفيصل، والملك عبدالله خلال لقاءات مختلفة برموز يهودية وإسرائيلية، في إشارة إلى تطبيع المملكة في إسرائيل، مُطالبا الأمير عبدالرحمن بن مساعد بالرد على هذه الصور.
وغرد ” بن مساعد ” قائلا: ” تغريدة قطرية بامتياز.. بذاءة، غباء، تبعية لأردوغان، لم أتطرق لقطر ويرمون أنفسهم أمامي “.
وتابع:” يا بندر هذه الصور مع يهود في حوار الأديان وليست مع زعماء اسرائيل.. والأمير تركي الفيصل حفظه الله ليس في منصب رسمي ..ثم أننا لا ندعي ما يدعيه معزبك التركي من مواقف عنترية تجاه اسرائيل! “.
ونشر “بن مساعد” عددًأ من اللقطات التي ترصد مقابلات حمد بن جاسم عراب الخراب القطري، وحمد بن خليفة، بعدد من المسؤولين الإسرائيليين لعقد صفقات مختلفة معهم بشكل علني.
وصرح وزير الدولة للشؤون الخارجية؛ عادل الجبير، الجمعة الماضية، بأنه لا وجود لعلاقات بين المملكة وإسرائيل، مؤكدًا على تمسك المملكة بمبدأ حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33134 ] نشر منذ 4 ساعات
يا سمو الامير احتقرهم ولا ترد عليهم وهذا القطري اغبى من البقر التركي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92241 ] نشر منذ 3 ساعات
تسلم ياسمو الامير ، لافض فوك ..
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1224 ] نشر منذ 2 ساعتين
يتحدث غازي القصيبي رحمه الله في كتابه “الوزير المرافق” عن مبادرة الملك فهد للسلام ١٩٨١، وما تعرضت له المملكة و الملك فهد شخصيا من اذى وتهجم وقلة احترام من قبل القيادات الفلسطينيه :
يقول غازي القصيبي:
في صيف سنة ١٩٨١م ادلى الملك فهد لوكالة الانباء السعودية بتصريح عن القضية الفلسطينية. كان التصريح يحتوي على مشروع للسلام مكون من ٨ نقاط. تحدث عن انسحاب اسرائيلي كامل وعن دولة فلسطينية مستقلة – في الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس، وعن تعايش دول المنطقة. بعد نشر التصريح غادر الملك فهد (كان وقتها وليًا للعهد) في زيارة خاصة الى المغرب. بدأت ردود الفعل العالمية تترى، اعلنت اسرائيل رفضها الشديد للمشروع، بينما قالت الولايات المتحدة ان المشروع جدير بالدراسة – لا احد يعلم كيف خرج المشروع الا الملك فهد واولئك الذين شاركوا في صياغته.
قبل التصريح بليلتين اجتمع الملك فهد بعناصر معتدلة من فتح وقضى معهم وقتا طويلا. بدأ المشروع يكتسب قوة دفع ذاتية لم يكن احد يتوقعها ربما لانها صدرت كأول موقف تتخذ فيه المملكة موقفًا واضحًا من القضية الفلسطينية.
وبعد عودة الملك فهد من المغرب اصدر توجيهاته الى وسائل الاعلام السعودية بأن تكف عن الحديث عن “مشروع فهد” وتتحدث عن “المشروع السعودي”. كانت القمة العربية الـ ١٣ على وشك الانعقاد، ايدت دول الخليج المشروع وتبعتها دول عربية كثيرة بدأ المشروع يدب في النفوس في ان يتحول لمشروع عربي للسلام.
ومع بشائر الإجماع الخليجي والعربي كانت هناك نذر توحي بالقلق اولها انعقاد القمة الخليجية.
رفضت الكويت المشروع، بسبب حساسيتها المفرطة تجاه اي موضوع يثير الفلسطينيين، في ظل غموض موقفهم من المشروع. في النهاية صدرت عن المجلس عبارات مطاطة مفادها ان تتولى المملكة عرض المشروع امام القمة.
وعقدة العقد موقف الفلسطينيين انفسهم! كان المفترض ان يحظى المشروع بتأييد فوري منهم لأنه خرج بعد مفاوضات طويلة مع عناصر فتح المعتدلة، او على الاقل من قادة فتح انفسهم، الا ان هذا لم يحدث، بل انتقده الفلسطينيون على الفور، فقط قلة قليلة من الزعماء الغير بارزين هي التي جاهرت بتأييده ، اما ياسر عرفات موضوع اخر! كان كعادته يطلق عشرات التصاريح المتناقضة. يأتي للمملكة ويقول انه مع المشروع تمامًا، ويغادرها ويقول ان رأيه الشخصي لا يهم والمهم هو موقف قيادة منظمة التحرير. فشلت كل محاولات الملك فهد للحصول على موقف ثابت و واضح من عرفات
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1224 ] نشر منذ 2 ساعتين
مبادرة السلام العربية هي مبادرة أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية للسلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين. هدفها إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967 وعودة اللاجئين وانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع إسرائيل، وكانت في عام 2002. وقد تم الإعلان عن مبادرة السلام العربية في القمة العربية في بيروت. وقد نالت هذه المبادرة تأييداً عربياً. وفي ما يلي النص الحرفي لمبادرة السلام العربية: ” مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد في دورته الرابعة عشرة.
إذ يؤكد ما أقره مؤتمر القمة العربي غير العادي في القاهرة في حزيران/يونيو 1996 من أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربية يتحقق في ظل الشرعية الدولية، ويستوجب التزاما مقابلا تؤكده إسرائيل في هذا الصدد.
وبعد أن استمع إلى كلمة عبد الله بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية، التي أعلن من خلالها مبادرته داعياً إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ 1967، تنفيذا لقراري مجلس الأمن (242 و338) والذين عززتهما قرارات مؤتمر مدريد عام 1991 ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإلى قبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وذلك مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1224 ] نشر منذ 2 ساعتين
مبادرات الملك فهد وعبدالله رحمهم الله
أفضل من مبادرة أمريكا للسلام
المسماه ( صفقة القرن )
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1224 ] نشر منذ 2 ساعتين
السعودية ، دولة كبرى في المنطقة..ولها عدو كبير وخطير يريد ازالتها من الوجود هي إيران محور الشر وصحبها..
ماذا لو تلاقت او توحدت او انسجمت المصالح السعودية مع المصالح الإسرائيلية في مواجهة خطورة إيران هل ترفض السعودية هذا..؟!
إسرائيل، دولة كبرى في العالم مصنعة للسلاح الهند تشتري منها وكثير من الدول..
نفرض أن إسرائيل عرضت على السعودية أنواع من الأسلحة تمنعها أوربا وأمريكا عن السعودية وإسرائيل رحبت بالتعاون مع السعودية .
هل ترفض السعودية بحجة القضية الفلسطينية وحماس وكثير من الفصائل الفلسطينية في حضن إيران وبشار الأسد وحسن نصر الله من أجل مصالحهم…🤔
” مع المرزوق ” يؤمن بفقه المصالح الوطنية العليا وتدوير الزوايا لتبقى السعودية قوية
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1224 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتمني على الامير بن مساعد
ان تكون له مؤسسة إعلامية لها اختصاص محدد وهو الرد على أعداء السعودية ضمن إطار منهجي اعلامي
يكشف الحقائق الغائبة سياسة إعلام الرافضة. وسياسة قطر التي جعلت العرب في خطر.
يوسف الحربي[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 27 دقيقة
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امل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 دقائق
اتنمنى من سمو الامير ان يرد على الكلب اسعد الشرعي والكلب عبدالله الوذين اللي اذو دولتنا ودولة اشقائنا في الامارات العربية بلد الشيخ زايد في الكلام البذي