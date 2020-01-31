«بن مساعد» يلجم قطريًا اتهم المملكة بالتطبيع:«بذاءة وغباء»

ماجد القزيز(صدى):

لجم الأمير عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الجمعة، قطريًا حاول الإساءة إلى المملكة بشأن القضية الفلسطينية.

ونشر المغرد القطري عددًا من الصور للأمير تركي الفيصل، والملك عبدالله خلال لقاءات مختلفة برموز يهودية وإسرائيلية، في إشارة إلى تطبيع المملكة في إسرائيل، مُطالبا الأمير عبدالرحمن بن مساعد بالرد على هذه الصور.

وغرد ” بن مساعد ” قائلا: ” تغريدة قطرية بامتياز.. بذاءة، غباء، تبعية لأردوغان، لم أتطرق لقطر ويرمون أنفسهم أمامي “.

وتابع:” يا بندر هذه الصور مع يهود في حوار الأديان وليست مع زعماء اسرائيل.. والأمير تركي الفيصل حفظه الله ليس في منصب رسمي ..ثم أننا لا ندعي ما يدعيه معزبك التركي من مواقف عنترية تجاه اسرائيل! “.

ونشر “بن مساعد” عددًأ من اللقطات التي ترصد مقابلات حمد بن جاسم عراب الخراب القطري، وحمد بن خليفة، بعدد من المسؤولين الإسرائيليين لعقد صفقات مختلفة معهم بشكل علني.

وصرح وزير الدولة للشؤون الخارجية؛ عادل الجبير، الجمعة الماضية، بأنه لا وجود لعلاقات بين المملكة وإسرائيل، مؤكدًا على تمسك المملكة بمبدأ حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.