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فيديو نادر للملك سعود يخطب يوم الجمعة في بريدة قبل 54 عامًا

فيديو نادر للملك سعود يخطب يوم الجمعة في بريدة قبل 54 عامًا
نايف السالم(صدى):

وثق فيديو نادر لحظة إلقاء الملك سعود – رحمه الله- خطبة يوم الجمعة قبل 54 عامًا.

ونشر الحساب الرسمي للملك سعود عبر ” تويتر ” الفيديو، ولفت إلى أنه تم توثيقه في عام 1387 هـ.

وجاءت خطبة الجمعة في جامع بريدة الكبير؛ بينما غرد الحساب قائلا: أمام المسلمين الملك سعود يخطب يوم الجمعة في جامع بريدة الكبير عام 1387هـ الحكمة والموعظة دستوراً للحياة ونهجها اتبعه من والده المؤسس الملك عبدالعزير طيب الله ثراهم.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 33134 ] نشر منذ 4 ساعات

رحمه الله وغفر له

[ عدد التعليقات: 92241 ] نشر منذ 4 ساعات

رحمه الله رحمة واسعه .. آمين ..

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