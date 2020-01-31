فيديو نادر للملك سعود يخطب يوم الجمعة في بريدة قبل 54 عامًا
وثق فيديو نادر لحظة إلقاء الملك سعود – رحمه الله- خطبة يوم الجمعة قبل 54 عامًا.
ونشر الحساب الرسمي للملك سعود عبر ” تويتر ” الفيديو، ولفت إلى أنه تم توثيقه في عام 1387 هـ.
وجاءت خطبة الجمعة في جامع بريدة الكبير؛ بينما غرد الحساب قائلا: أمام المسلمين الملك سعود يخطب يوم الجمعة في جامع بريدة الكبير عام 1387هـ الحكمة والموعظة دستوراً للحياة ونهجها اتبعه من والده المؤسس الملك عبدالعزير طيب الله ثراهم.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33134 ] نشر منذ 4 ساعات
رحمه الله وغفر له
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92241 ] نشر منذ 4 ساعات
رحمه الله رحمة واسعه .. آمين ..