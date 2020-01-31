رجل مجنون يقتل زوجته بـ 16 طعنة
أقدم رجل على قتل زوجته بسلاح أبيض؛ إثر خلافات عائلية نشبت بينهما في إحدى محافظات مصر.
وبينت التحقيقات تعرض الزوجة إلى 16 طعنة من زوجها مما أسفر عن مفارقتها للحياة على الفور.
وأمرت النيابى بأستدعاء الطبيب الشرعي لمعاينة الجثة، بينما تبين من التحريات الأولية أن الزوج يعاني مرضا نفسيا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92241 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. متهورون ، وعن غيهم ماينتهون ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33134 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة الا با لله
كل يوم اكثر من جريمة قتل في مصر