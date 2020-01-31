رجل مجنون يقتل زوجته بـ 16 طعنة

القاهرة(صدى):

أقدم رجل على قتل زوجته بسلاح أبيض؛ إثر خلافات عائلية نشبت بينهما في إحدى محافظات مصر.

وبينت التحقيقات تعرض الزوجة إلى 16 طعنة من زوجها مما أسفر عن مفارقتها للحياة على الفور.

وأمرت النيابى بأستدعاء الطبيب الشرعي لمعاينة الجثة، بينما تبين من التحريات الأولية أن الزوج يعاني مرضا نفسيا.