«شقيق أصغر».. «البلطان» يسخر من النصر و«السويكت» يرد (فيديو)

نواف السالم(صدى):

شهد ملتقى بيبان الرياض 2020 الذي انطلق أول أمس، مشاركة خالد البلطان رئيس الشباب، وصفوان السويكت رئيس النصر خلال إحدى الجلسات الحوارية.

ومازح ” البلطان ” رئيس نادي النصر عند الحديث عن الحوكمة؛ حيث سأل المذيع ” السويكت ” عن الخطوات التي اتخذها نادي النصر لتطبيق الحوكمة ، ليسبق البلطان السويكت ويمازحه قائلاً إن الشباب سبق النصر الشقيق الأصغر في الحوكمة .

ورد السويكت على البلطان قائلاً : “ بعيداً عن الشقيق الأصغر.. الجمهور هو الحكم ”.

وأشار السويكت إلى أن نادي النصر الآن لديه 13 لعبة ، والحوكمة تعتمد على حجم النادي والقضايا المتعلقة به ، والبيئة التي تستطيع أن توجهها لتصل إلى الهدف الذي ترغب فيه .