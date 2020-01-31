«شقيق أصغر».. «البلطان» يسخر من النصر و«السويكت» يرد (فيديو)
شهد ملتقى بيبان الرياض 2020 الذي انطلق أول أمس، مشاركة خالد البلطان رئيس الشباب، وصفوان السويكت رئيس النصر خلال إحدى الجلسات الحوارية.
ومازح ” البلطان ” رئيس نادي النصر عند الحديث عن الحوكمة؛ حيث سأل المذيع ” السويكت ” عن الخطوات التي اتخذها نادي النصر لتطبيق الحوكمة ، ليسبق البلطان السويكت ويمازحه قائلاً إن الشباب سبق النصر الشقيق الأصغر في الحوكمة .
ورد السويكت على البلطان قائلاً : “ بعيداً عن الشقيق الأصغر.. الجمهور هو الحكم ”.
وأشار السويكت إلى أن نادي النصر الآن لديه 13 لعبة ، والحوكمة تعتمد على حجم النادي والقضايا المتعلقة به ، والبيئة التي تستطيع أن توجهها لتصل إلى الهدف الذي ترغب فيه .
فيصل[ عدد التعليقات: 1198 ] نشر منذ 2 ساعتين
بصراحه العنوان .والله ما يكتبه
بنقالي مستشرق
قريت من اول الاخير
ومن الاخير للاول
ومع النص .ما فيه حل .ابداع يا نواف