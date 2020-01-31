شاب يقتل والدته بـ «فأس» :«لم تغسل ملابسي»
أقدم شاب على قتل والدته بضربها بالفأس على رأسها في إحدى المحافظات المصرية؛ بسبب عدم قيامها بغسل ملابسه.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الشاب المتهم؛ الذي اعترف بجريمته، وقال في التحقيقات: ” مغسلتش هدومي والحياة صعبة علي ومكنتش بتساعدني في حياتي وفي أحد الأيام نشبت مشادة كلامية بيننا فلم أتمالك أعصابي وقمت بضربها علي رأسها “.
وتابع: ” طبعا مكنتش قاصد أقتلها فهي أمي وأغلي شئ عندي ولكن هذه إرادة الله وربنا يسامحني علي مافعلت ومتحمل أي عقاب لأنني أستحق ذلك “.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33134 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول و لا قوة الا بالله
من شان ملابسك تقتل امك
انت المفروض اللي تغسل ملابسها يالاهبل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92241 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
فيصل[ عدد التعليقات: 1198 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههه
والله .نفس .الخبر
قريناه وردؤنا علااااه .قبل شهرين .هنا
يا عاااالم
الحمد لله صرت ما عاد اخشى من اخبار .حلوتنا؟؟