شاب يقتل والدته بـ «فأس» :«لم تغسل ملابسي»

القاهرة(صدى):

أقدم شاب على قتل والدته بضربها بالفأس على رأسها في إحدى المحافظات المصرية؛ بسبب عدم قيامها بغسل ملابسه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الشاب المتهم؛ الذي اعترف بجريمته، وقال في التحقيقات: ” مغسلتش هدومي والحياة صعبة علي ومكنتش بتساعدني في حياتي وفي أحد الأيام نشبت مشادة كلامية بيننا فلم أتمالك أعصابي وقمت بضربها علي رأسها “.

وتابع: ” طبعا مكنتش قاصد أقتلها فهي أمي وأغلي شئ عندي ولكن هذه إرادة الله وربنا يسامحني علي مافعلت ومتحمل أي عقاب لأنني أستحق ذلك “.