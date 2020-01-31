المرداسي: «حكم مباراة النصر لا يرتقي للتحكيم والسعوديين أولى»

طلال الغامدي(صدى):

فتح الحكم الدولي فهد المرداسي، اليوم الجمعة، النار على حكم مباراة النصر وضمك، التي أقيمت أمس وانتهت بالتعادل 1-1.

وقال ” المرداسي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : عندما يحتسب ركلتين جزاء (غير صحيحة)..ويأتي حكم الفيديو يلغي هذه الركلات..ويأتي في الثالثه (الصحيحة) ولا يحتسبها..وللمره الثالثة حكم الفيديو ينقذ الحكم..فأعلم ان هذا الحكم لا يرتقي للتحكيم في دوري كبير يحمل اسم كبير وغالي.

وتابع ” المرداسي ” : إذا الأجنبي كذا ؟!!.. السعوديين أولى.

وشهدت مباراة ضمك والنصر جدلا كبيرا في الأداء التحكيمي، حيث هاجم مدرب ضمك أداء حكم المباراة.