العثور على جثة صحفية مٌعلقة بـ «المروحة» في شقتها !

القاهرة(صدى):

عثرت الشرطة المصرية على جثة صحفية تدعى رحاب بدر مٌعلقة في مروحة في منزلها.

وأشارت التفاصيل إلى أن زوج الصحفية المصرية أجرى اتصالا هاتفيا بها إلا أنها لم ترد عليه عدة مرات، وطلب من والدتها الذهاب إليها.

وفشلت والدة الصحفية في الدخول إلى الشقة فقام الجيران بكسر الباب؛ لتجد ابنتها جثة معلقة في المروحة.

وناظرت النيابة الجثة وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة؛ إلا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن السبب وراء انتحار الصحفية مرورها بأزمة مالية.