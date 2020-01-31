شاهد.. بدور البراهيم تُحقق حلمها وتتزوج بمهر مليون ريال
كشفت بدور البراهيم مشهورة السوشيال ميديا عن عقد قرانها مقابل مهر مليون ريال.
وكانت بدور البراهيم أعلنت منذ 6 أشهر عن شرطها للزواج وهو أن يكون المهر مليون ريال حسبما قالت حينها.
ونشرت ” البراهيم ” صورة توضح قيمة المهر الذي اشترطته على زوجها ويبلغ مليون ريال سعودي .
وأثارت البراهيم جدلا بسبب هذا الشرط حيث اعتبرها الجمهور تهتم بالأموال أكثر من الأخلاق وأمور أكثر قيمة.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 33134 ] نشر منذ 4 ساعات
بدور سبق لها الزواج مرتين
ان شاء الله ما يكون زواج مسيار يا بدور وتكون الثالثه ثابته
عموما مبروك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92241 ] نشر منذ 4 ساعات
مبروك ..
فيصل[ عدد التعليقات: 1198 ] نشر منذ 3 ساعات
بعد اثنين
ودافع مليون
دا ح بيشتغل من فين لا عاد ؟
اكيد صحراوي
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33134 ] نشر منذ 3 ساعات
سؤال لماذا تم اخفاء جنسية الاب والزوجه واضهار جنسية الزوج
ثم من يثبت ان عقد الزواج يخص بدور لان الاسم مخفي مثل الجنسيه
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45460 ] نشر منذ 33 دقيقة
يا بو عمار إلى ظهر اسمه وليها
والمهر حتى اسمها لم تظهره يمكن العقد لوحده غيره وهي تتفيشر به