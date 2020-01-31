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شاهد.. بدور البراهيم تُحقق حلمها وتتزوج بمهر مليون ريال

شاهد.. بدور البراهيم تُحقق حلمها وتتزوج بمهر مليون ريال
أميرة خالد(صدى):

كشفت بدور البراهيم مشهورة السوشيال ميديا عن عقد قرانها مقابل مهر مليون ريال.

وكانت بدور البراهيم أعلنت منذ 6 أشهر عن شرطها للزواج وهو أن يكون المهر مليون ريال حسبما قالت حينها.

ونشرت ” البراهيم ” صورة توضح قيمة المهر الذي اشترطته على زوجها ويبلغ مليون ريال سعودي .

وأثارت البراهيم جدلا بسبب هذا الشرط حيث اعتبرها الجمهور تهتم بالأموال أكثر من الأخلاق وأمور أكثر قيمة.

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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33134 ] نشر منذ 4 ساعات

بدور سبق لها الزواج مرتين
ان شاء الله ما يكون زواج مسيار يا بدور وتكون الثالثه ثابته
عموما مبروك

[ عدد التعليقات: 1198 ] نشر منذ 3 ساعات

بعد اثنين
ودافع مليون
دا ح بيشتغل من فين لا عاد ؟
اكيد صحراوي

[ عدد التعليقات: 33134 ] نشر منذ 3 ساعات

سؤال لماذا تم اخفاء جنسية الاب والزوجه واضهار جنسية الزوج
ثم من يثبت ان عقد الزواج يخص بدور لان الاسم مخفي مثل الجنسيه

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