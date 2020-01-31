«البكيري» يهاجم لجنة المسابقات: «هل تتجرأ على نقل مباريات أندية العاصمة!»

نواف السالم(صدى):

فتح الإعلامي الرياضي محمد البكيري، النار على لجنة المسابقات؛ عقب نقل مباراتي الأهلي ضد الاتفاق، والاتحاد ضد ضمك إلى ملعب الشرائع.

وقال ” البكيري ” في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ترا أذا ماعند لجنة المسابقات علم. حابين نعلمها : ملعب (الشرائع) في ضاحية مكة. يبعد عن جدة مسافة (113) كلم. يحتاج من الوقت للوصول إليه : ساعة ونصف.

وتابع: هل تتجرأ اللجنة على أندية العاصمة. في نقل مباراة لها. على بعد هذه المسافة. وذلك الوقت؟ سؤال بريء.

واعتبر الجمهور أن البكيري يقصد بتغريدته ناديي النصر والهلال.

وكانت لجنة المسابقات أعلنت عن نقل مواجهتي الأهلي مع الاتفاق و الاتحاد مع ضمك في دوري محمد بن سلمان للمحترفين إلى الشرائع لظروف الصيانة.