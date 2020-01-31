امرأة تقتل ابنها بـ«خشبة»: «كان بيعيط كتير»

القاهرة(صدى):

أقدمت زوجة مصرية على قتل ابنها البالغ 4 سنوات بعد أن ضربته بعصا خشبية؛ على خلفية بكاؤه.

وألقت الشرطة المصرية القبض على المتهمة؛ التي قالت في التحقيقات إنها تشعر بالندم لقتل ابنها، مضيفة: ” والله مكنش قصدي أقتله، بس هو كان بيعصبني وكان بيعيط كتير، وأنا ظروفي خلتني مخنوقة وزهقانة “.

وأوضحت : ” أنا ضربته من يومين ومكنتش أعرف إنه جاله نزيف داخلي، ونام مصحيش تاني “.

وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.