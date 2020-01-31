سيميوني في ورطة قبل لقاء الديربي أمام الريال

نواف السالم(صدى):

وضع اللاعب جواز فليكس مدرب أتلتيكو مدريد؛ سيميوني في ورطة؛ بعد أن تأكد غيابه عن مواجهة الديربي أمام الريال ومواجهة ليفربول في دوري أوروبا.

ويستمر غياب اللاعب للإصابة لمدة شهر؛ بعد الإصابة في ساقه اليمنى أمام ليغانيس يوم الأحد الماضي.

وسيفتقد أتلتيكو جهود فليكس، أغلى صفقة في تاريخ النادي، في المواجهة على ملعب برنابيو إضافة إلى دييغو كوستا الغائب منذ فترة طويلة.

ويستضيف ريال مدريد متصدر الليغا أتلتيكو يوم السبت المقبل، في وقت يعاني الفريق الضيف من أسوأ مسلسل نتائج منذ أن تولى دييغو سيميوني تدريب الفريق في 2011.