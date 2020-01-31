مهرجان القريات الدولي للطيور يعلن عن مسابقة أجمل رسمة للمستشار «تركي آل الشيخ»

القريات(صدى):

أعلن الرئيس التنفيذي لمهرجان القريات الدولي للطيور الأستاذ/زبن سالم الشراري عن انطلاق مسابقة تشكيلية برسم لوحة ” بورتريه ” كفعالية ومبادرة حب ووفاء وتهنئة بالسلامة بشفاء معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار “تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ”.

حيث تم فتح المجال لمشاركة الفنانين والفنانات التشكيليين للمنافسة على جوائز المسابقة والتي ستقام ضمن فعاليات مهرجان القريات الدولي للطيور بنسخته الأولى.

وعن آلية الشروط والمشاركة في المسابقة. والتي يبدأ استقبال طلبات التسجيل فيها من اليوم الجمعة 144‪1/5/29 وحتى يوم الخميس 144‪1/6/5

حيث حددت اللجنة تعليمات وشروط للمسابقة:

1_أن يكون العمل رسم حر مباشر داخل مقر الحفل.

2_أن يكون العمل خاص للمشترك دون تدخل أطراف أخرى.

3_يسمح للمشارك بعمل لوحة واحدة فقط.

4_أ يقتصر تنفيذ العمل على استخدام لوحة القماش (الكنفس)

ب أقلام الفحم الالوان الطباشيرية الألوان الزيتية أو ألوان الإكريليك.

5_تقديم بيانات المشارك ووسيلة الاتصال ولا يقبل تسجيل أي مشارك بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة.

6_لايقل حجم لوحة الرسم عن 1.50سم×100سم.

وقد حددت اللجنه:

٪40 لحجم الصوره

٪20 لدقة الصوره

٪20 العباره المختاره بشفاء المستشار تركي آل الشيخ

٪20 اللجنه

7_جميع اللوحات الفائزة تكون ملك للمهرجان.

وسيتم فرز الأعمال للمشاركين من قبل اللجنة المشكلة، حيث سيتأهل ثلاثة متسابقين على النحو التالي:

المركز الأول: 10000 ألاف ريال.

المركز الثاني: 3000 ألاف ريال.

المركز الثالث 2000 الفا ريال.

وبهذة المناسبة تقدم الرئيس التنفيذي للمهرجان بالتوفيق لجميع المشاركين، سائلاً الله العلي القدير أن يمتع معالي المستشار بالصحة والعافية.

للاستفسار والتسجيل

0552655076‪

0566966646