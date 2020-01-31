بالفيديو.. تفاعل كبير من الجماهير مع راشد الماجد في دبي

دبي(صدى):

أحيا الفنان راشد الماجد، مساء أمس الخميس، حفلًا غنائيًا في ختام فعاليات مهرجان دبي للتسوق، حيث قدم عدد من أغنياته التي يعشقها الجمهور في العالم العربي.

وأظهر مقطع فيديو، تفاعل كبير من الجماهير مع راشد الماجد حيث يردد معاه كلمات أغنية ” أكثر شخص بالدنيا ” ، فيما أطرب الحضور بأغانيه: ” وحشتني سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبي، أنت الدنيا، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتيني، الله لا يجيب الزعل ” .

وكان راشد الماجد، قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم ” طحنون الريادة ” إهداءً منه إلى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والأغنية من كلمات محمد حمد بن سهيل الكتبى، ألحان خالد ناصر، توزيع حسام كامل.