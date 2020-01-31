بالفيديو.. جماهير القادسية تتهجم على حكم لقاء الساحل 

ماجد محمد(صدى):

حاولت جماهير نادي القادسية الكويتي التهجم علي الحكم علي محمود بسبب ادائه «المتواضع» في إدارة مباراة الأصفر والساحل والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وأثارت واقعة التهجم على حكم مباراة القادسية والساحل غضب واستياء الجماهير الكروية بمنصات التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد، قائلا:”المفروض تحاسبون الإدارة والمدرب واللاعبين الحكم وجه أبيض”.

ورأى مغرد آخر:” رياضة ولعب وتحدي فقط جعلتوها صراع والسبب بعض الإعلام الذي يزيد من العصبية والكلام التافه”، بحسب تعبيره.

واعتبر مغرد ثالث:” الخطأ مو من الجمهور الخطأ من الحكم إنه يخرج ويتمشى بين الجماهير المفروض يتم معاقبته هذا يسمونه استفزاز للجماهير”.

وكان نادي القادسية تعادل مع نظيره الساحل بنتيجة (1-1) في إطار منافسات الجولة ال12 من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم.