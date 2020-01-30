بالفيديو.. افتتاح معمل ترميم ومعالجة الوثائق بإدارة الأحوال المدنية بجازان

بدر الحارثي(صدى):

افتتح وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود معمل ترميم ومعالجة الوثائق بالإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة جازان.

ويُعد هذا المعمل الثالث الذي يفتتح هذا العام بعد افتتاح معمل الترميم بالإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقتي الرياض و تبوك ضمن الخطة المعتمدة لإنشاء تسعة معامل لمعالجة الوثائق إذ يجري العمل حالياً على افتتاح ستة معامل أخرى في مختلف مناطق المملكة.

وتهدف المعامل إلى معالجة الوثائق التي تعرضت للتلف نتيجة تقادمها أو تعرضها للعوامل المناخية والطبيعية المختلفة باستخدام أحدث الوسائل التقنية والمعدات الخاصة، وبإشراف نخبة من منسوبي الأحوال المدنية المتخصصين الذين جرى تدريبهم على استخدام تلك الاجهزة بالتعاون مع مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية بدارة الملك عبدالعزيز.