بالصور.. عبدالعزيز الدوسري ينضم إلى النصر رسميا

ماجد محمد(صدى):

أنهت إدارة نادي النصر بشكل رسمي، اليوم الخميس، إجراءات التعاقد مع نجم نادي الفيصلي عبدالعزيز الدوسري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ليمثل الفريق في الفترة المقبلة.

وفي السياق نفسه، غاب اللاعب عن مران اليوم مع عنابي سدير؛ حيث أصبح لاعبًا نصراويًا رسميًا بعد اتمام إجراءات التعاقد معه لينضم لصفوف العالمي.

وكان نادي النصر قد أعلن عن تعاقده رسميًا مع نجم الشباب عبدالمجيد الصليهم بعقد يمتد لمدة 3 مواسم بداية من الموسم الجديد، إلا أنه يطمح لشراء المدة المتبقية والحصول على خدماته في الميركاتو الشتوي.