بالصور : القاضي يدشن الندوة الزراعية عن الزراعة العضويه بالطائف

حامد العمري(صدى):

دشن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس / هاني القاضي عن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ، بمنطقة مكة المكرمة المهندس / سعيد الغامدي باريديوم الطائف عن الزراعة العضوية .

وبين سعادتة أن الزراعة العضوية حماية بعد الله للمستهلك ، من الأضرار التى تنتج مع الزراعة التقليدية ، وحماية للبيئة فهي أمان بعد الله ، فالصحة العامة مطلوبة من الجميع .

كما حث سعادته المزارعين الحاضرين الندوة ، بالتحول إلى الزراعة العضوية ، والمكتب متسعد بما يحتاجونه عند رغبتهم بالتحول .

بعدها تكلم المهندس / نبيل الوصيبعي عن أهمية الزراعة العضوية والفوائد من هذه الزراعة ، حيث ذكر العديد من الفوائد التى تجعل المزارع يحول مزرعتة للعضوي ، والجدير بالذكر أن عدد المزراع العضوية بالمملكة العربية السعودية؛ عدد قليل لايتجاوز 200 مزرعة والقيادة حفظها الله ، تحث المزارعين بالتحول العضوي منظمة الأغذية والزراعة العالمية “الفاو”.

والزراعة العضوية عبارة عن نظام شامل لإدارة الإنتاج ، يروج ويعزز سلامة النظام الايكولوجي الزراعي ، بما في ذلك التنوع البيولوجي، والدورات البيولوجية والنشاط البيولوجي في التربة، وذلك بالتركيز على استخدام أساليب الإدارة بدلًا من استخدام المدخلات غير الزراعية .

كما تحدث المهندس زهير البطران عن مدخلات الإنتاج العضوي ، وآلية التحول للزراعة العضوية ، وأوضح الأستاذ فيصل المرشد أهداف سياسة الزراعة العضوية والخطة التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية ، وطريقة التقديم على بوابة الوزارة للحصول على الدعم المالي المباشر للمزارع العضوية ، وتحت التحول للمساحات المزروعة وكذلك لتكاليف التوثيق والتفتيش حيث بلغ مقدار الدعم من انطلاق الدعم في شهر 7 /2018م بمبلغ ما يقارب ثلاثة مليون حتي تاريخة .