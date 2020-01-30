معمر الإرياني: إيران تؤجج نيران الحرب في كامل المنطقة

فهمي محمد(صدى):

أكد وزير الإعلام اليمنى معمر الإرياني، على أنه بات واضحا الدور التخريبى الذى يلعبه نظام الملالى فى إيران للمسار السياسى لحل الأزمة اليمنية.

واتهم الإريانى النظام الإيرانى بتأجيج نيران الحرب التى يدفع ثمنها اليمنيون بهدف تصفية حساباتها السياسية وخدمة أجندتها التدميرية فى كامل المنطقة والعالم وفى مقدمتهم الجارة السعودية.

وقال الوزير التصعيد العسكري لمرتزقة طهران “المليشيا الحوثية” منذ مصرع قائد فيلق القدس قاسم سليماني يكشف بوضوح عن الدور الإيراني في تأجيج الصراع،ويؤكد من جديد الطاعة العمياء والانقياد والتبعية الكاملة من قبل المليشيا للاجندة الإيرانية على حساب مصالح الشعب اليمني.

وأضاف : المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مطالبين بمواقف حازمة تجاه التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة والممارسات الإرهابية للمليشيا الحوثية، والتي قادت الى نسف العملية السياسية واستمرار نزيف الدم والمعاناة الانسانية للشعب اليمني.