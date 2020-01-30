مجالس امناء كليات عنيزة تعقد جلستها الاولى للدورة الجديدة

سعيد العجل(صدى):

عقدت اليوم الخميس ٥ جماد ثاني ١٤٤١ هـ مجالس أمناء كليات عنيزة في دورتها الجديدة والتي ضمت نخبة من القيادات الاكاديمية ورجال الاعمال من داخل الكليات كما ضمت ممثل للوزارة سعادة الدكتور احمد الخريف ومرشحين من قبل الوزارة من عدد من الجامعات الحكومية وقد ناقشت المجالس عددا من الموضوعات المدرجة على جداول الاعمال

ومنها انتخاب المشرف العام على الكليات الدكتور عبدالله الشتيوي رئيسا للمجالس وكل من عضو مجلس الادارة المهندس عبدالرحمن الغرير نائبا لرئيس مجلس الامناء لكلية الدراسات الانسانية والادارية ونائب المشرف العام الاستاذ عدنان اليحيى نائبا لرئيس مجلس الأمناء لكلية الهندسة وتقنية المعلومات كما اعتمد المجلس الطلبة الخريجين في الفصل الدراسي الاول لهذا العام وتعيين عددا من اعضاء هيئة التدريس والاداريين والفنيين وخطة النشاط السنوية والهيكل الاداري المطور للادارة العامة والكليات وعددا من القضايا الاكاديمية والطلابية والتطويرية واستمع الاعضاء لشرح واف عن جهود الكليات في الاعتماد المؤسسي والخطوات التي تمت حيال هذا الجانب كما زار الاعضاء بعد الاجتماع المركز العلمي بالكليات والذي يحتوي على العديد من المشاريع والابحاث العلمية واللوحات الهندسية والتشكيلية والمجسمات من انتاج الطلبة من الذكور والاناث وقد اثنى الاعضاء على حرص الكليات في اهتمامها بالانتاج العلمي للطلبة الذي يعكس مستوى التحصيل العلمي للطلبة