إزالة 138 حاجز خرساني بشوارع مكة

حسين العلي(صدى):

أزالت البلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للدعم والإسناد، عدداً من الصبات العشوائية بأحياء متفرقة بمكة المكرمة، ضمن مبادرة الأمانة (مكة بلا حواجز خرسانية) لمعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.

وقامت بلدية المسفلة الفرعية برفع 30 صبَّة خرسانية في الطرق العامة، وضمن نطاق بلدية العتيبية قام قسم مراقبة خدمات المرافق البلدية برفع 34 صبة خرسانية بطريق الأمير محمد بن سلمان، كما قامت بلدية محافظة بحرة برفع 74 صبة ضمن نطاق المحافظة.

يذكر بأن مبادرة (مكة بلا حواجز خرسانية) تهدف إلى تنظيم الحركة المرورية بشوارع وطرق مكة المكرمة، واستبدال الحواجز الخرسانية الإنشائية التي تم وضعها بصفة مؤقتة، إلى أرصفة ذات جودة عالية وفقاً للمعايير الهندسية المعتمدة لتوفير الراحة والأمان لمرتادي الطرق والحد من أخطار المركبات.