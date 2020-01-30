العلا تستضيف مؤتمر الحجر الأول للحائزين على جائزة نوبل 2020

علي القحطاني(صدى):

تستضيف الهيئة الملكية لمحافظة العلا في قاعة مرايا مؤتمر الحِجر الأول للحائزين على جائزة نوبل 2020.

يأتي ذلك بحضور أكثر من 20 فائزًا بجائزة نوبل للسلام بالإضافة إلى ما يبلغ 100 من قادة الفكر والمجتمع والسياسة والعلماء البارزين من جميع أنحاء العالم.

ويعكس موضوع المؤتمر «النقل المعرفي: تراث مشترك»، الدور التاريخي للعلا بوصفها ملتقى للطرق اجتمعت فيه الثقافات والحضارات والشعوب المختلفة منذ آلاف السنين، مع التركيز على أهمية نقل الأفكار والمعرفة بوصفه مبدأ أساسي للإنسانية.

ويشارك في المؤتمر من الحائزين على جائزة نوبل للسلام، الرئيس البولندي السابق ليخ فاونسا، واللورد دافيد تريمبل من أيرلندا الشمالية، ومؤسس بنك غرامين في بنغلاديش البروفيسور محمد يونس.

ومن المقرر، أن يناقش المؤتمر قضايا عالمية مهمة تتعلق بالوحدة والتعاون الدولي والابتكار والاستدامة والحفاظ على التراث وبناء رؤية مشتركة للمستقبل.