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عبدالله السدحان يهاجم الترفيه والإذاعة والتلفزيون 

عبدالله السدحان يهاجم الترفيه والإذاعة والتلفزيون 
متابعة- أميرة خالد(صدى):

هاجم الفنان عبدالله السدحان وزارة الثقافة وهيئتي الترفيه والإذاعة والتلفزيون بسبب ما أسماه اختراق الوسط الفني.

وأضاف السدحان:” ما فيه قدرة على الإبداع”، مبينا:” للأسف الحديث عما يدور في الوسط الفني مؤلم لأنه مخترق من نوعيات تخّجل أن تتحاور معها”.

وواصل السدحان هجومه على بعض الصحف الفنية عبر حسابه الرسمي بموقع”تويتر”، قائلا:” البهرجة والفراغ الزائف المؤلم كما تفعل بعض الصحف”.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7000 ] نشر منذ 4 ساعات

عشان ما جابوك صدق انت فنان فاشل من تركت القصبي

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