عبدالله السدحان يهاجم الترفيه والإذاعة والتلفزيون 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

هاجم الفنان عبدالله السدحان وزارة الثقافة وهيئتي الترفيه والإذاعة والتلفزيون بسبب ما أسماه اختراق الوسط الفني.

وأضاف السدحان:” ما فيه قدرة على الإبداع”، مبينا:” للأسف الحديث عما يدور في الوسط الفني مؤلم لأنه مخترق من نوعيات تخّجل أن تتحاور معها”.

وواصل السدحان هجومه على بعض الصحف الفنية عبر حسابه الرسمي بموقع”تويتر”، قائلا:” البهرجة والفراغ الزائف المؤلم كما تفعل بعض الصحف”.