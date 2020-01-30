عبدالله السدحان يهاجم الترفيه والإذاعة والتلفزيون
هاجم الفنان عبدالله السدحان وزارة الثقافة وهيئتي الترفيه والإذاعة والتلفزيون بسبب ما أسماه اختراق الوسط الفني.
وأضاف السدحان:” ما فيه قدرة على الإبداع”، مبينا:” للأسف الحديث عما يدور في الوسط الفني مؤلم لأنه مخترق من نوعيات تخّجل أن تتحاور معها”.
وواصل السدحان هجومه على بعض الصحف الفنية عبر حسابه الرسمي بموقع”تويتر”، قائلا:” البهرجة والفراغ الزائف المؤلم كما تفعل بعض الصحف”.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 7000 ] نشر منذ 4 ساعات
عشان ما جابوك صدق انت فنان فاشل من تركت القصبي