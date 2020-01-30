برشلونة يتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس ملك أسبانيا بعد فوزه على ليغانيس

ماجد محمد(صدى):

تأهل نادي برشلونة لربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه 5/0 على ضيفه ليغانيس، اليوم الخميس، على ملعب كامب نو.

وسجل برشلونة الهدف الأول أنطوان غريزمان، في حين سجل كليمونت لينغليت الهدف الثاني.

وجاء هدف غريزمان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من البرتغالي نيلسون سيميدو في الدقيقة الرابعة، في حين جاء هدف لينغليت في الدقيقة 25.

وقع ليونيل ميسي ثالث أهداف النادي الكتالوني في الدقيقة 59، ووقع البرازيلي آرثر ميلو الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 77، بتسديدة من داخل المنطقة، بعد كرة مرتدة سددها ميسي.

وسجل ميسي الهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة التاسعة والثمانين بعد كرة من إيفان راكيتيتش.