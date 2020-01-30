الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية تنفذ برنامج تدريبي في منطقة جازان

سعيد العجل(صدى):

اختتمت صباح اليوم الخميس الموافق 30/1/2020 البرنامج التدريبي (إجراءات التعامل مع التفشيات الوبائية بالمنشآت الصحية) الذي نفذته الإدارة العامة لمكافحة العدوى في مستشفى الحياة الوطني… على مدار ثلاثة أيام متابعة….

واختتم منسق البرنامج بأدراة مكافحة عدوى المنشآت الصحية أ. علي النعمي البرنامج بجزيل الشكر والتقدير للمحاضرين من فريق السيطرة على الفاشيات بالإدارة العامة ومدير مستشفى الحياة الوطني الدكتور طاهر صميلي .