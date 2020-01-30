واتساب سيتوقف عن العمل على ملايين الهواتف

وكالات(صدى):

حذرت شركة واتساب مستخدمي تطبيق المحادثة المعروف بأنه سيتوقف عن دعم بعض الهواتف الذكية التي تعتمد على نظامي “أندرويد” و”iOS”.

وقالت الشركة إن التطبيق لن يكون متاحا على أجهزة أندرويد التي تعمل على الإصدار 2.3.7 والإصدارات الأقدم، أو نظام التشغيل iOS 8 والإصدارات الأقدم اعتبارًا من 1 فبراير 2020.

ويدعم تطبيق المراسلة أجهزة Android التي تعمل بنظام التشغيل 4.0.3 وما يليه وأجهزة iOS التي تعمل بنظام التشغيل iOS 9 وما يليه.

وأضافت الشركة، لن تتلقى ملايين الهواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل أقدم منها دعما لواتساب اعتبارًا من 1 فبراير 2020.

يأتي ذلك بعد أن أوقفت الشركة التطبيق ذاته على الهواتف المعتمدة على نظام “ويندوز” في 31 ديسمبر الماضي.

فيما يلي قائمة بأنظمة التشغيل التي لن تدعم واتساب اعتبارًا من 1 فبراير 2020:جميع الهواتف التي تعمل بنظام Android 2.3.7 والأقدم- جميع أجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS 8 والأقدم- جميع الهواتف التي تتميز بنظام التشغيل Windows OS