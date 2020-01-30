عصابة آسيوية تستغل خادمة للعمل بالرذيلة وتبيعها بمبلغ باهظ 

دبي(صدى):

استغلت عصابة آسيوية خادمة للعمل بالرذيلة في دبي، حيث أوهمتها بتوفير فرصة عمل لها لدى إحدى الأسر مقابل مبلغ ضخم.

وحاولت العصابة إجبار الخادمة على العمل في الرذيلة بعد احتجازها في شقة للمتعة، حيث اشترت العصابة الخادمة من شخص ب 3500 دولار.

وتفصيلا، ورد بلاغ لشرطة دبي يفيد باحتجاز خادمة لدى عصابة مكونة من 7 أشخاص لإجبارها على العمل في الرذيلة، وعلي الفور باشر رجال الشرطة البلاغ حتي تم القبض علي الجناة باستثناء اثنين هاربين.