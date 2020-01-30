تفاصيل مثيرة عن الاستعدادات الأمريكية لقتل حسن نصر الله
كشف محللون سياسيون وخبراء عن توقعاتهم بأن يكون الهدف القادم للولايات المتحدة الأمريكية عقب استهداف قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية قرب مطار بغداد في العراق، هو الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله.
وأفادت أنباء، اليوم الخميس، بأن مدير عام أمن لبنان، اللواء عباس إبراهيم، أصبح على علم بالاستعدادات الأخيرة لقتل حسن نصر الله؛ حيث تحدثت معه جهة قوية مؤكدة بأنه: ” إذا استهدف حزب الله ” عصفور من أصل أمريكي ” سنقوم بقتل نصر الله وبشكل فوري ونحن نراقب كل حركة له “.
ولجأ الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبناني، عقب مقتل سليماني، إلى تهديد ترامب شخصياً، مثل سليماني، وهو ما يرى فيه المحللون مبرراً ليكون نصر الله هدفاً مقبلاً للرئيس الأمريكي لاغتياله قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة، باعتباره شخصية خطيرةً على الأمريكيين والسلم العالمي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92230 ] نشر منذ 5 ساعات
اللهم عجل بهلاكه هو وامثاله وطواغيت ايران .. آمين ..
تعليق[ عدد التعليقات: 521 ] نشر منذ 5 ساعات
يلا بسم الله ومعاه كل الخومنيات والبستاني والمعممين ان شاء الله هذا حق من حقوق المسلمين ان شاء الله
عدو الخونة[ عدد التعليقات: 418 ] نشر منذ 4 ساعات
ورقة حمام استعملت وانتنت بالكل ووجب التخلص
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1219 ] نشر منذ 3 ساعات
لو تم اغتيال حسن نصرالله
سينتقم أعضاء حزب الله اللبناني ومناصرينهم في لبنان بهاجمه السفارات الأوربية والخليجية ومؤسسات الدولة وإشاعة الفوضى والاضطراب
ولن تسلم إسرائيل وأيضا سينطلق القصف على غزة.
فورة يومين او ثلاث وتعود الامور لطبيعتها، ويفقد الحزب قوته وجبروته في لبنان..بعد فقد زعيمه