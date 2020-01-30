بالفيديو.. محامٍ يتحدث عن الأوضاع القانونية للموقوفة خدماتهم قبل وبعد القرار 

علي القحطاني(صدى):

تحدث المحامي والمستشار القانوني سلطان العنزي عن الأوضاع القانونية للموقوفة خدماتهم قبل وبعد قرار إيقاف الخدمات.

وأضاف العنزي خلال حواره في برنامج “ياهلا”:” اللوائح كان فيها شيء من القسوة والشمولية تلم كل ما في السوق، ولذلك أعتقد كان هناك خطوات مرتبة حتي يتم تصفية جميع القضايا والأحكام الصادرة سابقا لتنفيذها”.

ولفت العنزي :”وزارة العدل أعادت تنظيم اللائحة عدة مرات.. آخر مرة كانت أمس بإعادة النظر في مسألة الحبس وإيقاف الخدمات الذي كان ضرره جسيما علي المجتمع سواء من الناحية الأسرية و الناحية الأمنية ومن الناحية المالية والاقتصادية”.

وأبان أن” إيقاف الخدمات أثر بشكل كبير علي الأسر وعلي الحركة الاقتصادية حتي أصبحت الناس تقترض وتستأجر بأسماء آخرين وهذا التعطيل تم اكتشافه مؤخرا “.

وقال إن محكمة التنفيذ باتت محصلة للديون لهؤلاء الدائنين بعدما أغرقوا السوق، مضيفا:” كثير من الناس باتوا يقترضون بدون معرفة بالمدين وبدون ضمانات مما يعرضهم للحبس الأمر الذي يترتب عليه منعهم من الوظيفة ومنعهم راتبه والسبب أن الدائن لم يحتاط”.

وتابع :” 10% من عدد سكان المملكة دخلوا في السوق السوداء للاقتراض غير المنظم بسبب ظروف معينة”.