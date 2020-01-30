وكيل جامعة الملك خالد للشؤون التعليمية يشهد فعاليات “يوم الصيدلة المهني”

محمد بن طحيطح(صدى):

برعاية معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، نظمت كلية الصيدلة صباح اليوم الخميس فعالية “يوم المهنة الصيدلي”، وذلك على مسرح الغرفة التجارية بأبها، بمشاركة عدد من الجهات الصحية في المنطقة، وشملت فعاليات “يوم المهنة الصيدلي” تقديم محاضرات علمية، وورش عمل، وإرشادا مهنيا، إضافة إلى معارض توظيف، وعقد اتفاقيات.

فيما شهد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم نيابة عن معالي المدير فعاليات يوم المهنة الصيدلي بحضور عميد الكلية الدكتور عبدالرحمن الصيعري وعدد من منسوبيها والحضور، وشهد كذلك عقد اتفاقيات مع الغرفة التجارية بأبها، ومستشفى أبها الخاص، والمستشفى السعودي الألماني، وشركة جمجوم فارما، وشركة الدواء الطبية، وشركة النهدي الطبية، ومستشفى خميس مشيط العام، واطلع أيضًا على المعرض المصاحب للفعالية والذي ضم مشاركة عدد من الجهات المختصة بمجالات الصيدلة.

كما قدم ابن دعجم شكره لكلية الصيدلة على الجهود المبذولة في إقامة فعاليات هذا اليوم، والغرفة التجارية على استضافة هذا الحدث، مقدمًا شكره أيضًا لكل الجهات الصحية المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص.

وقدمت الدكتورة أبرار ثابت أستاذ مساعد بكلية الصيدلة بجامعة الملك عبدالعزيز، والدكتور محمد الشرهان مدير برنامج الإقامة في التغذية الوريدية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض محاضرات تعريفية بالمسارات الوظيفية، بالإضافة إلى محاضرات مقدمة من شركات رائدة في مجال الدواء، إضافة إلى ورش عمل لطلاب وطالبات الصيدلة حول إعداد السيرة الذاتية، والتجهيز للمقابلة الشخصية بالتعاون مع “نساند” إحدى مبادرات شركة سابك لتمكين رؤية 2030.

وفي ختام فعاليات يوم المهنة الصيدلي كرم وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية المشاركين والمراكز التدريبية والجهات المشاركة والمستضيفين.