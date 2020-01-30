بالفيديو.. «الشثري» يوضح حكم زيارة المقابر للنساء

علي القحطاني(صدى):

أوضح المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد بن ناصر الشثري، اليوم الخميس، حكم زيارة المقابر بالنسبة إلى النساء.

وقال الشيخ سعد الشثري، خلال مشاركته في برنامج ” يستفتونك ” على قناة الرسالة، أنه جاء في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زورات القبور؛ فهذا فيه دلالة على تحريم زيارة النساء للقبور.

وأضاف ” الشثري ” لأنه إذا كان الكثير منه سببًا من أسباب اللعن، كان القليل منه على المنع والحذر؛ بالتالي نقول إنه يراعى مثل هذا الأمر، كما ذكر بعض الأدلة على تحريم زيارة النساء للمقابر.