بالفيديو.. عبدالله كريري: مشكلة «منع السفر» لا زالت بلا حل رغم قرار وزير العدل

عادل الحربي(صدى):

أكد ‏الكاتب ‎عبدالله كريري، اليوم الخميس، أن قرار وزير العدل الأخير بإيقاف إلغاء الخدمات قرارًا ممتازًا ويحل الكثير من المشكلات، ولكن مشكلة ” منع السفر ” لا زالت تحتاج إلى حل.

وقال عبدالله كريري، خلال مشاركته مع برنامج ” يا هلا ” عبر فضائية روتانا خليجية: ” يجب وجود توازن بين حقوق الدائن وحقوق المدين في قرار مثل وقف الخدمات “؛ مضيفًا: ” مشكلة ” منع السفر ” لازالت بلا حل رغم قرار وزير العدل ” .

وفي السياق نفسه، أوضح ” كريري ” أن هناك فئات ثلاث وهي الارامل وذوي الاحتياجات الخاصة والذين تغيرت أوضاعهم الوظيفية، تضررت لسنوات تضررا قويا بوقف الخدمات، ووصل الأمر ببعض الأسر إلى الطلاق.