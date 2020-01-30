بالفيديو.. عبدالله كريري: مشكلة «منع السفر» لا زالت بلا حل رغم قرار وزير العدل
أكد الكاتب عبدالله كريري، اليوم الخميس، أن قرار وزير العدل الأخير بإيقاف إلغاء الخدمات قرارًا ممتازًا ويحل الكثير من المشكلات، ولكن مشكلة ” منع السفر ” لا زالت تحتاج إلى حل.
وقال عبدالله كريري، خلال مشاركته مع برنامج ” يا هلا ” عبر فضائية روتانا خليجية: ” يجب وجود توازن بين حقوق الدائن وحقوق المدين في قرار مثل وقف الخدمات “؛ مضيفًا: ” مشكلة ” منع السفر ” لازالت بلا حل رغم قرار وزير العدل ” .
وفي السياق نفسه، أوضح ” كريري ” أن هناك فئات ثلاث وهي الارامل وذوي الاحتياجات الخاصة والذين تغيرت أوضاعهم الوظيفية، تضررت لسنوات تضررا قويا بوقف الخدمات، ووصل الأمر ببعض الأسر إلى الطلاق.
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