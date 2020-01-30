مركز القيادة والتحكم بصحة بيشة يعقد اجتماعاً لمناقشة تطورات الأمراض المعدية

محمد بن طحيطح(صدى):

عقد اليوم بقاعة الاجتماعات بصحة بيشة اجتماعاً لمركز القيادة والتحكم برئاسة مدير الشئون الصحية رئيس المركز / فالح ناصر الشهراني وبحضور أعضاء المركز بدء الاجتماع بالترحيب بالمجتمعين وأكد الشهراني علي أهمية عقد هذا الاجتماع في هذا التوقيت للوقوف علي التطورات للأمراض المعدية خاصة (كورونا ).

وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات من أهمها مستجدات الامراض المعدية ومنها كرونا واستعدادات المنطقة وجاهزية المنشآت الصحية للتعامل في حال ظهور حالات لأسمح الله .وقد خرج المجتمعون بعدد من التوصيات منها :

رفع درجة الرصد بالمنشآت الصحية وجاهزية فريق الاستجابة السريعة واعادة تشكيله .

آلية احالة الحالات المشتبهة من المراكز الى المستشفى

متابعة جاهزية غرف العزل وتدريب العاملين فيها .