كورونا.. الباب الخلفي لحسم انتقال إيجالو لليونايتد

ماجد محمد(صدى):

أكدت صحيفة «ميرور» البريطانية اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بضم النيجيري الدولي أوديون إيغالو، مهاجم واتفورد السابق وشنغهاي شينوا الصيني الحالي.

وأوقفت السلطات الصينية منافسات الدوري المحلي هناك بسبب انتشار ڤيروس كورونا وهو ما يسعى مانشستر يونايتد لاستغلاله لضم إيغالو.

وكان إيغالو قد غادر فريق واتفورد عام 2017، لينضم لفريق شانغهون ياتاي في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من وجود اهتمام من عدد من الأندية الكبرى بضمه، نجح إيغالو في تسجيل 36 هدفاً مع فريقه قبل الانضمام لفريقه الحالي شنغهاي شينوا.