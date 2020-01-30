بالفيديو.. تمزيق العلم التركي داخل البرلمان الأوروبي

أنقرة(صدى):

شهدت جلسة البرلمان الأوروبي بقيام العضو البرلماني، اليوناني ايوانيس لاجوس بتمزيق علم تركيا؛ بسبب استغلال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لملف اللاجئين ضد أوروبا.

وأظهر مقطع فيديو، النائب اليوناني وهو يقوم بتمزيق علم تركيا؛ حيث قال غاضبًا في طريقة لإبداء استنكاره ضد أفعال أردوغان: ” هذا العلم المتعطش للدماء يستحق التمزيق والرمي في القمامة “.

وأشار لاجوس، خلال جلسة نقاشية حملت عنوان “الوضع الإنساني في الجزر اليونانية” في بحر إيجة، إلى إن المهاجرين الذين صلوا إلى هذه الجزر يعتدون على السكان المحليين، مضيفًا أن تركيا تفعل كل ما يحلو لها.