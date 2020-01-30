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صحة عسير تزور ٣٨١ صيدلية في حملة رقابية

صحة عسير تزور ٣٨١ صيدلية في حملة رقابية
محمد بن طحيطح(صدى):

أنهت إدارة الإلتزام بصحة عسير الحملة الرقابية الهادفة لمتابعة مدى إلتزام الصيدليات الخاصة بتوفر الدواء وعدم صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبية ، وذلك خلال الفترة من ٢٠١٩/١٢/٢٢ م – إلى ٢٠٢٠/١/٢٢ م.
وأوضحت صحة عسير أن الحملة تم تنفيذها بفريق عمل ادارة الالتزام وتم خلالها تغطية كافة الصيدليات الموجودة في نظام منصة ، حيث بلغ إجمالي عدد الصيدليات التي تمت زيارتها (٣٨١ ) صيدلية.
وبلغ عدد الصيدليات المخالفة لعدم توفر الدواء ( ١١ ) صيدلية كما تم رصد مخالفات أخرى في (٢٦ ) صيدلية عن طريق التفتيش الإلكتروني أثناء الحملة .


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