صحة عسير تزور ٣٨١ صيدلية في حملة رقابية

محمد بن طحيطح(صدى):

أنهت إدارة الإلتزام بصحة عسير الحملة الرقابية الهادفة لمتابعة مدى إلتزام الصيدليات الخاصة بتوفر الدواء وعدم صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبية ، وذلك خلال الفترة من ٢٠١٩/١٢/٢٢ م – إلى ٢٠٢٠/١/٢٢ م.

وأوضحت صحة عسير أن الحملة تم تنفيذها بفريق عمل ادارة الالتزام وتم خلالها تغطية كافة الصيدليات الموجودة في نظام منصة ، حيث بلغ إجمالي عدد الصيدليات التي تمت زيارتها (٣٨١ ) صيدلية.

وبلغ عدد الصيدليات المخالفة لعدم توفر الدواء ( ١١ ) صيدلية كما تم رصد مخالفات أخرى في (٢٦ ) صيدلية عن طريق التفتيش الإلكتروني أثناء الحملة .