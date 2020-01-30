جامعة الملك خالد تستعد لتنظيم البرنامج التثقيفي الـ 8 بالحرجة

محمد بن طحيطح(صدى):

بدأت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر استعداداتها لتنظيم البرنامج التوعوي والتثقيفي والصحي الـ 8 بالحرجة، حيث عقد وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي الأستاذ الدكتور عبداللطيف الحديثي أمس الأربعاء اجتماعًا مع اللجنة العليا للبرنامج والتي يرأسها، وناقش الاجتماع ما تم إنجازه في البرنامج حتى الآن وإسهام جميع الجهات من داخل وخارج الجامعة في دعم ومساندة البرنامج.

كما قدم عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الأستاذ الدكتور عمر علوان عقيل ملخصًا عن الخطوات التي تمت في هذا الشأن حتى الآن مستعرضًا المجالات الصحية والتوعوية والتثقيفية التي سيشملها البرنامج والذي من المقرر أن ينطلق برعاية أمير منطقة عسير في شعبان المقبل.

يذكر أن عدة اجتماعات عقدت خلال الفترة الماضية مع محافظ ومسؤولي وأهالي محافظة الحرجة التي سيقام فيها البرنامج، وتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة ووضع الأطر الكفيلة بنجاح البرنامج والاستفادة منه على النحو المطلوب.