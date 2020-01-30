مدير مستشفى سبت العلاية يدشن برنامج التدريب الداخلي

محمد بن طحيطح(صدى):

في إطار برامج التطوير التي يشهدها مستشفى سبت العلاية والمخطط لتحقيقها خلال عام ٢٠٢٠ دشن مدير المستشفى صباح اليوم الخميس البرنامج التدريبي للأطباء.

والذي يهدف لتنفيذ محاضرة أسبوعية كل يوم خميس من أطباء المستشفى حيث تم جدولتها من قِبل المدير الطبي. وينتظر من البرنامج أن يتم من خلاله تطوير الكفاءات الطبية والتعرف على طرق العلاج الحديثة ووضع بروتكولات العلاج المتقدمة وتحسين الخدمه الطبية المقدمة للمراجعين .

وبداء البرنامج بإلقاء كلمة من مدير المستشفى حث فيها الجميع للمشاركة والاستفادة من هذا البرنامج تلا ذلك محاضرة لرئيس قسم التعليم الطبي بالمستشفى حيث قدم تعريف للتعليم الطبي وأهدافه وأهميته.

عقب ذلك قدم أخصائي التخدير بالمستشفى محاضرة عبارة عن نبذة عامة عن أنواع التخدير المختلفة و نبذة عن أهم الأدوية التي تستخدم في التخدير وأهم المعلومات التي يجب على الطبيب معرفتها وكذلك كيفية التعرف و التعامل مع مضاعفات التخدير الموضعي.

الجدير بالذكر أن مستشفى سبت العلايا قد حقق قفزةً في مؤشرات الجودة وسلامة المرضى خلال عام ٢٠١٩ م كما ورد في تقرير الهيئة السعودية لاعتماد المستشفيات (سباهي ).