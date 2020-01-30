بالصور.. الإيفواري بوني يشارك في تدريبات الاتحاد استعدادًا للرائد

ماجد محمد(صدى):

شارك المحترف الإيفواري ويلفريد بوني، في تدريبات نادي الاتحاد اليوم الخميس.

واختتم الاتحاد، تحضيراته لملاقاة الرائد دوريًا غدًا الجمعة بمران فني أجراه على ملعب النادي.

ويغادر الفريق مساء اليوم إلى القصيم، استعدادًا لخوض لقاء الغد.

ويحتل الاتحاد المركز الـ12 من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، بينما يحتل الرائد المركز السادس برصيد 26 نقطة.

وكان الاتحاد قد تعاقد مع بوني لمدة موسم ونصف في صفقة انتقال حر بعقد قيمته مليون دولار فقط .