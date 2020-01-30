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جمال عارف: ما حدث بين «فيتوريا وبن زكري» لن يمر على «الانضباط »

جمال عارف: ما حدث بين «فيتوريا وبن زكري» لن يمر على «الانضباط »
ماجد محمد(صدى):

توقع الناقد الرياضي جمال عارف، أن تحقق لجنة الانضباط والأخلاق في المشادة التي وقعت بين مدرب نادي النصر روي فيتوريا ونور الدين بن زكري ونادي ضمك.
وأظهرت مقاطع فيديو، فقدان «فيتوريا» أعصابه ودخوله في مشادة مع «بن زكري»، عقب لقاء الفريقين اليوم الخميس، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.
وقال جمال عارف: « ما حدث بعد نهاية مباراة ضمك والنصر من قبل مدربي الفريقين بن زكري وفيتوريا من انفعالات خرجت عن المألوف لا تليق بدوري يحمل هذا المسمى الفخم ولا اعتقد أن مثل هذا سيمر على لجنة الانضباط ».

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7000 ] نشر منذ 5 ساعات

ههههه اي لجنة انطباط طالما الطرف الثاني النصر لن يحصل شئ

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