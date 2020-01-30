مركز بحثى يكشف تورط سفير تركى مع الأخوان المسلمين وشخصيات متطرفة فى قطر

ماجد قزيز(صدى):

كشف مركز الأبحاث السويدي “نورديك مونيتور”حقيقة الدور الذى يلعبه السفير التركي لدى قطر فكرت أوزر، حيث ذكرت أنه يعمل كمبعوث شخصي للرئيس التركى لرجب طيب أردوغانأكثر من كونه سفيرًا لبلاده فى قطر.

وأكدت التحقيقات التى أجراها المركز أن السفير التركى أقام علاقات مع الأخوان المسلمين وشخصيات متطرفة، كما قدم دعم لهيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات(IHH)، والتى تم اتهامها فيما بعد بأنها تهرب الأسلحة لإرهابيين في سوريا وليبيا.

ونوه المركز بأن أوزر كان صديق الطفولة لأردوغان، وأن الأخير أوجده فى قطر من أجل أن يكون همزة الوصل الموثوق فيها بينه وبين عائلة “آل ثاني” الحاكمة.